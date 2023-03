Camping au pied du Mont Ventoux - Le Pastory près du village de Bédoin

Notre camping est situé, au pied du Mont Ventoux, mystérieuse et fascinante montagne du vaucluse. L'accès au village provençal de Bédoin se fait à pied en quelques minutes. Le Pastory propose des hébergements tout confort aux passionnés de vélo, randonneurs et amoureux de la nature. Les emplacements pour les tentes, caravanes et camping car sont vastes et ombragés.